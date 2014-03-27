Право держконтролю в будівництві може отримати місцева влада

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства (Мінрегіон) пропонує делегувати місцевим органам влади повноваження зі здійснення державного архітектурно-будівельного контролю і дозвільних процедур у будівництві.

Як повідомила прес-служба Державної архітектурно-будівельної інспекції України (Держархбудінспекція), проект закону, що передбачає відповідні зміни, вже подано на розгляд уряду.

«На місця буде передано реєстраційно-дозвільні і контрольні функції Держархбудконтролю, а за Держархбудінспекцією залишаться функції нагляду за органами контролю і містобудування, а також ведення державного реєстру», - зазначається у повідомленні.

Також повідомляється, що законопроектом пропонується удосконалення процедури подання декларації про виконання підготовчих і будівельних робіт. Зокрема, пропонується встановити вичерпний перелік підстав для повернення документів, виключення необхідності інформування замовниками місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування про одержані документи на початок будівництва і прийняття в експлуатацію об'єктів, а також скасування відповідальності за неподання такої інформації тощо.

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Як повідомляв УНІАН, раніше віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Володимир Гройсман заявляв, що частину функцій Держархбудінспекції може бути передано на місця, а саму інспекцію – переформатовано. За його словами, необхідність таких змін, зокрема, назріла, зважаючи на великі масштаби корупції в Держархбудінспекції. За інформацією Конфедерації будівельників України, оборот хабарів у будівельній галузі становить близько 20 млрд грн на рік.

Довідка УНІАН. Державна архітектурно-будівельна інспекція була створена згідно з Указом президента України у 2011 році. Здійснює державний контроль за дотриманням будівельних норм і стандартів будівництва і експлуатації житлових будинків, виконанням ліцензійних умов суб'єктами господарювання, що здійснюють роботи зі створення об'єктів архітектури, контролює виконання розпоряджень про усунення порушень норм у сферах містобудівної документації і будівельних норм, а також стандартів і правив у сфері житлово-комунального господарства.

Державний архітектурно-будівельний контроль (ДАБК) здійснюється за територіальним принципом у порядку проведення планових і позапланових перевірок.