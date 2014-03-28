Сепаратисти Криму ввели мораторій на видачу землі і приватизацію

Самопроголошені влади Криму прийняли рішення про запровадження мораторію на видачу землі і приватизацію республіканської власності.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив перший віце-прем'єр невизнаної республіки Рустам Темиргалієв.

«Ми прийняли рішення про запровадження мораторію на видачу землі і приватизацію республіканської власності. Рішення діятиме до затвердження Генерального плану розвитку території Республіки Крим, розробка якого доручена Мінрегіонрозвитку і Минстрою РФ спільно з кримськими відомствами», - пояснив він.

Темиргалієв зазначив, що на півострові вже працюють фахівці, які брали участь у плануванні розвитку олімпійського Сочі.

«Хаотичної забудови Криму, в тому числі приморських територій, більше не буде. Концепція розвитку території Республіки Крим буде готова до 25 квітня», - запевнив чиновник.

Раніше повідомлялося, що в Криму податковий кодекс України діятиме до 1 січня 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня за військової і політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і не визнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними глави республіканської комісії з проведення референдуму Михайла Малишева, 1 млн 233 тис. осіб, або 96,77%, які взяли участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

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17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим - і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ в якості нового суб'єкта зі статусом республіки.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий договір про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Документ підписали президент РФ Путін і представники нелегітимної влади Криму і Севастополя.