Середня вартість квартир на вторинному ринку Києва в I кварталі знизилася

Середня ціна продажу 1-3-кімнатних квартир на вторинному ринку нерухомості Києва в період з 2 січня по 1 квітня 2014 року знизилася на 0,89% - до 1 885 дол. за квадратний метр.

Про це УНІАН повідомила консалтингова компанія SV Development.

При цьому найдешевшим залишався Деснянський район з середнім показником 1 496 дол./кв. м, а найдорожчим - Печерський район, де середня ціна продажу становила 2 892 дол./кв. м.

Ціна продажу квартир на вторинному ринку в минулому кварталі більше всього зросла у Святошинському районі - на 1,43%, до 1 634 дол./кв. м. Найбільше подешевшали квартири в Шевченківському районі - на 2,63%, до 2 291 дол./кв. м.

Як повідомляв УНІАН, за даними SV Development, середня ціна продажу 1-3-кімнатних квартир на вторинному ринку нерухомості Києва в 2013 році знизився на 0,78% - до 1 901 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. SV Development - консалтингова компанія, що спеціалізується на оцінці та продажу землі житлової нерухомості і котеджних містечок. Працює на ринку нерухомості України з 2005 року.

У структуру SV Development входить агентство нерухомості SV Realty.

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