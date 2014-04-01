Вартість квартир на первинному ринку Києва знизилася на 1,4%



Про це УНІАН повідомила консалтингова компанія SV Development.

При цьому найдешевшим у столиці залишався Дарницький район із середнім показником 1347 дол./кв. м, а найдорожчим – Печерський район, де середня ціна продажу квартир становила 2462 дол./кв. м.

Ціна продажу столичних квартир на «первинці» минулого кварталу зросла лише в Оболонському і Святошинському районах – на 0,57% і 0,92%, до 1775 дол./кв. м і 1543 дол./кв. м, відповідно. У решті районів Києва вартість квартир знизилася. Найбільше подешевшали квартири в центральних районах міста. Так, у Подільському районі середня ціна продажу квартир знизилася на 2,66% - до 1500 дол./кв. м, у Печерському – на 2,46%, до 2462 дол./кв. м, а в Шевченківському – на 2,38% – до 2053 дол./кв. м.

Як повідомляв УНІАН, за даними SV Development, середня ціна продажу 1-3-кімнатних квартир на первинному ринку нерухомості Києва в 2013 році знизилася на 0,87% – до 1 708 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. SV Development – консалтингова компанія, що спеціалізується на оцінці й продажу землі, житлової нерухомості і котеджних містечок. Працює на ринку нерухомості України з 2005 року.

До структури SV Development входить агентство нерухомості SV REALTY.

Читайте такожСередня вартість квартир на вторинному ринку Києва в I кварталі знизилася