Податком обкладатиметься загальна площа нерухомості, а не житлова - закон

Верховна Рада України внесла зміни до Податкового кодексу України в частині оподаткування нерухомості, визначивши об'єктом оподаткування загальну площу квартири або житлового будинку, а не житлову, як було раніше.

Про це йдеться у законі про запобігання фінансовій катастрофі та створення умов для подальшого економічного зростання України, опублікованому в газеті «Голос України», який набув чинності сьогодні, 1 квітня.

Законом, зокрема, вноситься зміна до 265-ї статті Податкового кодексу України: «слова «житлова площа» замінити словами «загальна площа».

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При цьому Рада зберегла пільги з податку на нерухомість. Нульова ставка податку застосовується стосовно квартир площею до 120 кв. м (не залежно від кількості квартир у одного власника) і житлових будинків площею до 250 кв. м (не залежно від кількості будинків у одного власника).

Якщо один власник володіє квартирою і будинком, то сумарна площа, що підлягає пільговому оподаткуванню, не може перевищувати 370 кв. метрів.