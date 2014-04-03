В Україні припинили фінансування програми доступного житла «70/30»

Держфонд сприяння молодіжному житловому будівництву припинив реалізацію державної програми «Доступне житло 70/30», яка передбачає компенсацію державою 30% від вартості житла, у зв'язку з повною зупинкою державного фінансування програми.

Як повідомила прес-служба установи, зупинення фінансування даної програми передбачене прийнятими Верховною Радою 27 березня змінами до Держбюджету на 2014 рік.

«Після внесення змін до Держбюджету, нові угоди за програмою доступного житла, в рамках якої громадянам надається підтримка у вигляді 30% від вартості житла, не укладатимуться. Втім, залишається питання громадян, які в рамках цієї програми уклали наприкінці минулого року угоди, але не встигли одержати держпідтримку. Щодо них фонд продовжує роботу, зокрема, з Мінрегіоном і Мінфіном. Сподіваємося, що це питання буде позитивно вирішено», - цитує прес-служба голову правління Держфонду Леоніда Рисухіна.

Він також зазначив, що внесеними до Держбюджету змінами було скорочено фінансування й інших житлових програм, що реалізуються фондом. Зокрема, фінансування програми пільгового кредитування молоді скорочено на 54,1 млн. грн, до 25,9 млн. грн. А фінансування програми здешевлення вартості іпотечних кредитів (13/3) зменшене на 230 млн. грн, до 110,2 млн. грн.

За словами Рисухіна, 25,9 млн грн, що залишилися, для програми пільгового кредитування молоді досить для надання пільгових довгострокових кредитів за договорами, укладеними з позичальниками в 2013 році. Щодо програми здешевлення іпотеки, Рисухін зазначив, що фінансування у розмірі 110,2 млн. грн на поточний рік вистачить для виконання зобов'язань за раніше укладеними договорами. Водночас нові договори за цією програмою тепер не укладатимуться .

«Після внесення змін до Держбюджету, на програму 13/3 передбачено стільки коштів, скільки необхідно для виплати компенсації за раніше укладеними договорами. Нових договорів не буде. Паспорт бюджетної програми підписано і відправлено до регіональних підрозділів казначейства. Це означає, що тепер компенсація виплачуватиметься в усіх регіонах без затримок», - підкреслив Рисухін.

Як повідомляв УНІАН, раніше віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Володимир Гройсман заявив, що уряд не має наміру безпідставно скорочувати фінансування житлових програм, включаючи іпотечні програми, якщо вони є ефективними. При цьому він зазначав, що всі житлові держпрограми будуть проаналізовані на предмет їх раціональності.

У січні поточного року Мінрегіон повідомляв, що в бюджеті-2014 на програму будівництва доступного житла «30/70» (коли 30% вартості житла платить держава) в держбюджеті передбачено 100 млн. грн, на здешевлення вартості іпотечних кредитів (коли кредитна ставка не перевищує 16%, з яких лише 3% платить громадянин, а інші 13% компенсує держава) – 340 млн. грн, а на програму «Молодіжного кредитування» - 126 млн. грн. Ще 48 млн. грн передбачено на програму кредитування сільських забудовників «Власний будинок». Крім того, 300 млн. грн з держбюджету буде виділено для забезпечення житлом інвалідів війни.

За даними Мінрегіону, в Україні в 2013 році 6 тис. 742 сім'ї одержали житло за програмами доступного житла. З них 4 тис. 980 сімей одержали житло за програмами, які фінансуються через Фонд молодіжного будівництва.

У той же час, одним з перших рішень нового уряду Арсенія Яценюка стало рішення про жорстку економію коштів і скорочення видаткових статей бюджету. В рамках виконання цього рішення уряд вже переглянув необхідність фінансування кількох десятків державних програм загальним обсягом фінансування близько 48 млрд грн.