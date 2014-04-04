Кабмін "розсекретить" генплани всіх населених пунктів України

Кабінет міністрів України має намір ухвалити рішення про відкриття генеральних планів усіх населених пунктів України вже на найближчому засіданні, яке відбудеться у суботу, 5 квітня.

Про це повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства (Мінрегіон).

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«Це дозволить громадськості розуміти, де, яка територія і як використовуватиметься. Це важливий крок з виведення з тіні земельних ресурсів, які належать громадам», - цитує прес-служба віце-прем'єр-міністра – міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Володимира Гройсмана.

Крім того, віце-прем'єр повідомив, що в даний час Мінрегіон спільно з Міністерством юстиції розробляють законодавчу базу для передачі всіх повноважень з надання адміністративних послуг від органів державної влади органам місцевого самоврядування.

Як повідомляв УНІАН, ще в листопаді 2013 року Олександр Вілкул, який на той час обіймав посаду віце-прем'єра, доручив зняти гриф «для службового користування» з картографічної основи для розробки генеральних планів населених пунктів України і обнародувати вже існуючі генплани. Проте до цих пір генеральні плани так і не були відкриті.