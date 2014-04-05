Російські бізнесмени масово розкуповують квартири в Криму - ЗМІ

Вони доглядають об'єкти для інвестицій і оцінюють можливості покупки нерухомості. Але самі операції з нерухомістю юридично зараз провернути нереально, попереджають експерти: реєстр нерухомості тимчасово заблокований.

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Як повідомив учора віце-прем'єр окупованого Криму Рустам Теміргалієв, реєструвати угоди на півострові можна буде з 1 червня: «Тільки тоді запрацює Росреестр... Ми поступово в ручному режимі вирішуємо весь пласт проблем перехідного періоду. Досвіду роботи в таких реаліях ні в кого немає».

Сплеск інтересу росіян до нерухомості в Криму відзначають ріелтори. «Багато громадян РФ шукають двокімнатні квартири на Південному березі, вони зараз коштують $70-150 тис. Більшість бажаючих - москвичі, адже такі ціни на нерухомість для них - дуже низькі», - розповіли нам у великому агентстві нерухомості Сімферополя.

Незважаючи на непрацюючі реєстри, російські юристи обіцяють оформити угоди з нерухомістю. «Ну, можливість є. Вона така «хитра». В Україні діє нотаріальний порядок оформлення угод про купівлю-продаж, а в РФ - державний. Зараз дійсно неможливо оформити угоду про продаж. Але наша фірма не здійснює перехід права власності, ми тільки закріплюємо право на її використання нотаріально. А потім, коли реєстр запрацює, її можна буде просто зареєструвати на ім'я нового власника. Ця «махінація» дієва, і цілком законна. Фірма бере на себе відповідальність: якщо справа дійде до суду, ми гарантуємо покупцеві, що суд виграємо», - розповів «Сьогодні» Ярослав - співробітник однієї з юридичних фірм, які надають допомогу в купівлі кримської нерухомості.

Забудовники поки чекають, коли їм пояснять правила гри на новому ринку. «Поки оформлення угод неможливо, чекаємо семінару 10 квітня: нам пояснять, як працювати з російським законодавством», - сказали нам в одній з фірм, що займаються будівництвом будинків в Криму. Фірма на своєму сайті обіцяє росіянам нерухомість за... 50% ринкової вартості за програмою пайового будівництва.

Юристи не радять купувати житло в Криму і кажуть, що, скориставшись однією з «хитрих схем, можна на роки загрузнути в суди. «Стабільності з правом власності немає, там правовий хаос. Бажаючі погріти руки на такій ситуації обов'язково знайдуться. Сплеск привабливості житла зрозумілий - там низькі ціни, але потім виростуть. Так що купити житло, а потім продати - вигідна схема, - сказав юрист Олексій Резніков. - І з'явиться дуже багато шахраїв. Я боюся, що почастішають випадки, коли житло продадуть власників, яких зараз немає в Криму - наприклад, наших громадян, які переїхали на материк. А потім юристи будуть судитися - тільки неясно, в судах чиїй юрисдикції? У Криму поки що працюють наші судді, але вони не знають російського законодавства. Так що говорити можна що завгодно. Але я не заздрю тим, хто вплутається в ці схеми».