Уряд відкрив доступ до генпланів міст

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

“Щойно було прийняте рішення про відкриття генеральних планів міст. Сьогодні всі державні органи влади зобов'язані забезпечити цю роботу і надати повноцінне право територіальним громадам, міським радам, обласним радам, районним відкрити генеральні плани, що дозволить громадам, журналістам, всій спільноті отримати доступ до наявних земельних ресурсів на території тієї чи іншої громади”, - сказав він.

Віце-прем'єр впевнений, що це рішення “дозволить вивести з тіні будь-які земельні відносини”.

Крім того, як додав Гройсман, уряд прийняв рішення про передачу повноважень інспекції державного архітектурно-будівельного контролю на рівень територіальних громад.

“Ці два рішення, я думаю, будуть позитивно сприяти і розвитку територій, і публічності як у сфері будівництва, так і земельних відносин”, - сказав віце-прем'єр.

