Уряд звільнив голову правління ДІУ

Кабінет міністрів України звільнив голову правління Державної іпотечної установи (ДІУ) Ігоря Лисова на підставі його заяви.

Відповідне розпорядження №317-р від 5 квітня оприлюднено на веб-сайті уряду.

«Звільнити Лисова Ігоря Володимировича з посади голови правління Державної іпотечної установи згідно його заяви», - сказано в документі.

Як повідомляв УНІАН,уряд призначив Лисова головою правління ДІУ 3 лютого 2014 року.

На момент призначення Лисов був почесним президентом будівельної компанії «Ліко-Холдинг», а також радником глави Верховної Ради з питань будівництва.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, отриманих від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів - юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.