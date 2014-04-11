Євросоюз інвестував 500 млн грн у модернізацію українського ЖКГ

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в посольстві Великобританії в Києві повідомив заступник голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Олександр Тронь.

«Якщо мова йде про 2014 рік, то ми маємо на сьогоднішній день інвестиції в обсязі 500 млн грн, які ми готові реалізувати на житлово-комунальне господарство. Якщо говорити про джерела фінансування, то це технічна допомога Європейського Союзу», - сказав він.

«Мова, на сьогоднішній день, може йти про чотири головні напрямки. Перший - це заміна котлів з природного газу на місцеві види палива. Це електричний теплоакумулюючий обігрів. Це впровадження теплових насосів. І це когенераційні установки на відновлюваних джерелах енергії», - додав Тронь.

Він також зазначив, що за рахунок реалізації цих чотирьох напрямків Україна може до 2020 року скоротити споживання природного газу в ЖКГ на 30%, на це потрібно близько 500 млрд грн.

Читайте такожКабмін затвердив програму захисту населення при підвищенні цін на газ і теплоЗа даними відомства, на сьогоднішній день Україна споживає близько 11,1 млрд кубометрів природного газу в житлово-комунальному секторі.

Присутня на прес-конференції перший секретар, аташе з питань енергетики посольства Великобританії Кріна Лавері додала, що Британія пропонує Україні скористатися її досвідом у сфері енергоефективності та енергозбереження.

«Ми почали діалог з урядом України і скоро зможемо надати конкретний план... Ми бачимо, що в уряду є політична воля», - сказала Лавері.

Також перший секретар посольства зазначила, що для підприємств України цілком реальним на сьогоднішній день обсягом скорочення енергоспоживання є 3%-4% на рік.

Довідка УНІАН. Україна в 2013 році скоротила споживання газу порівняно з 2012 роком на 8,1% - до 50,358 млрд кубометрів.

За підсумками 2012 року Україна скоротила споживання газу порівняно з 2011 роком на 5,66% - до 54,774 млрд куб. м. У 2010 році Україна спожила 57,7 млрд куб. м, у 2009 році - 51,9 млрд куб. м, в 2008 році - 66,3 млрд куб. м, у 2007 році - 69,9 млрд куб. м, у 2006 році - 73,9 млрд куб. м, у 2005 році - 76,4 млрд куб. м.