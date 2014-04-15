Іспанські банки масово розпродують відчужену нерухомість

Іспанські банки пропонують клієнтам пільгові умови по іпотечних кредитах на покупку житла (аж до кредиту на 100% його вартості), що перебуває у власності банку, пишуть "Ведомости".

За оцінками Moody's Investors Service, вартість нерухомості, відчуженої за борги у неплатників за іпотечними кредитами, на балансі іспанських банків становить близько 100 млрд євро. Напередодні перевірок європейських регуляторів банки чистять баланси, так як утримувати цю нерухомість дорого, а регулятори вимагають збільшити грошові резерви, і прагнуть позбутися від таких активів.

Зараз "пільгові" умови пропонують п'ять найбільших банків країни, включаючи Banco Santander і Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA): вони фінансують до 100% від ціни угоди, в якій об'єктом купівлі-продажу виступає будинок. При цьому банки готові кредитувати лише до 80% від вартості будинку, яким володіє інший власник. Купуючи банківську нерухомість в кредит, позичальники можуть заощадити і на процентних ставках - за цими кредитами вони складають 0,24 до 3% в залежності від банку, повідомляють «таємні покупці» - працівники консалтингових компаній.

Розпродаж банківських активів вдарила по місцевому ринку нерухомості: тепер агентам і власникам важче позбутися від своїх активів. «Банки зараз продають житло замість того, щоб продавати гроші», - говорить Марифе Эстесо, ріелтор з міста Аліканте. Вона стверджує, що багатьом власникам доводиться знижувати ціни, щоб конкурувати з кредитними організаціями.