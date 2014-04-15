Головою ДІУ призначили колишнього голову цієї установи

Кабінет міністрів України призначив головою правління Державної іпотечної установи (ДІУ) Андрія Камуза, який уже обіймав цю посаду в 2009-2010 рр.

Відповідне розпорядження уряду №351-р від 9 квітня 2014 року оприлюднено на веб-сайті Кабміну.

«Призначити Камуза Андрія Олександровича головою правління Державної іпотечної установи», - сказано в документі.

Як повідомляв УНІАН, розпорядженням №317-р від 5 квітня 2014 року Кабмін звільнив із посади голови правління Державної іпотечної установи Ігоря Лисова на підставі його заяви.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, отриманих від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.

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