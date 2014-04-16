Рада розширила повноваження нотаріусів

Верховна Рада України ухвалила урядовий проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання інформації про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» (№4590).



Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 235 народних депутатів із 260, зареєстрованих у сесійній залі.

Відповідно до закону, стаття 46-1 Закону «Про нотаріат» ("Повноваження нотаріусів у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень") викладається у новій редакції, згідно з якою нотаріус як спеціальний суб'єкт, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно та який має печатку такого реєстратора, здійснює повноваження відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Нотаріус під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, об'єктом незавершеного будівництва має доступ та користується Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, здійснює пошук у ньому відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно, об'єкт незавершеного будівництва, обтяження таких прав та за його результатами формує витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який залишається у справі державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса.

Користування Державним реєстром речових прав на нерухоме майно здійснюється безпосередньо нотаріусом, який вчиняє відповідну нотаріальну дію.

Також до статті 28 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» вносяться зміни, згідно з якими інформація з Державного реєстру прав про державну реєстрацію прав та їх обтяжень надається органом державної реєстрації прав, нотаріусом у формі витягу, інформаційної довідки та виписки.

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Надання інформації з Державного реєстру прав здійснюється нотаріусом у формі витягу (раніше - у формі витягу в результаті проведення державної реєстрації прав під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, об'єктом незавершеного будівництва).

Крім того, встановлюється, що орган державної реєстрації прав, нотаріус відмовляє в наданні витягу та інформаційної довідки, якщо заявник відповідно до закону не має права на отримання такої інформації.