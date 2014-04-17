Будівельні підприємства скоротили обсяги робіт на 6,4%

Будівельні підприємства України в січні-березні 2014 року скоротили обсяги робіт порівняно з аналогічним періодом минулого року на 6,4% - до 9,794 млрд грн, повідомила Державна служба статистики України.

За даними Держстату, будівельні підприємства зменшили обсяг робіт з будівництва будівель на 6,5% - до 4,848 млрд грн.

При цьому обсяг робіт з будівництва житлових будинків збільшився на 6,1% - до 2,042 млрд грн, а з будівництва нежитлових будівель - скоротився на 13,7% - до 2,807 млрд грн. Обсяг робіт з будівництва інженерних споруд знизився на 6,2% - до 4,946 млрд грн.

Роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння у січні-березні становили 84% від загального обсягу, роботи з капітального та поточного ремонту - по 8%.

За даними Держстату, будівельні підприємства Києва знизили обсяги робіт на 5,7% - до 2,222 млрд грн, виконавши 22,7% від загального обсягу робіт в країні.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, будівельні підприємства України в січні-лютому 2014 року скоротили обсяги робіт порівняно з аналогічним періодом минулого року на 9,8% - до 5,8 млрд грн.

У 2013 році будпідприємства скоротили обсяги робіт порівняно з 2012 роком на 14,5% - до 58,88 млрд грн.

У 2012 році порівняно з 2011 роком обсяги робіт будпідприємств в Україні знизилися на 14% - до 62,28 млрд грн.

