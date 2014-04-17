З'явився новий законопроект про доступ до інформації про права на нерухомість

Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді новий законопроект стосовно доступу до інформації про речові права на нерухоме майно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив народний депутат від «УДАРу» Віктор Чумак.

Він зазначив, що це законопроект під номером 4728 “Про внесення змін до деяких законів України щодо розширення доступу до інформації про речові права на нерухоме майно з метою запобігання корупції та захисту права власності”.

За словами депутата, раніше вже реєструвався подібний законопроект, але він не знайшов підтримки у парламенті, “тому що ті, кому невигідно показувати своє майно у вільному доступі, ті за нього не проголосували”.

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Чумак пояснив, що в Україні закрито Реєстр речових прав на нерухоме майно, що дає можливості для шахрайських схем, зокрема продажу інформації про речові права на нерухоме майно, а також заволодіння цим майном.

Крім того, закритий реєстр перешкоджає журналістським розслідуванням, зокрема щодо інформації про майно високопосадовців, зауважив депутат.

“В жодній країні Європейського Союзу немає жодних обмежень щодо такої інформації, вона є відкритою і є у публічному доступі”, - сказав Чумак.

За його словами, зокрема власник майна завжди може контролювати, хто цікавився його майном і з якою метою.

У свою чергу, позафракційний народний депутат Юрій Дерев'янко зазначив, що цей закон, в разі ухвалення, дозволить будь-якій фізичній чи юридичній особі офіційно отримати інформацію з реєстру щодо того, кому належить певна земельна ділянка чи нерухоме майно.