В Україні зросла кількість недобудів

Згідно з повідомленням, найбільше недобудованих об'єктів зосереджено в Донецькій (7,7% загальної кількості в країні), Харківській (5,8%) і Львівській (5,7%) областях. Найменше— в Севастополі й Рівненській області (по 1,8%).

За даними Держстату, станом на 1 січня 2014 року в країні налічувалося 16 380 недобудів. Із них 6,3 тис. (або 38,5%) знаходилися в стадії будівництва, а на 10,1 тис. (61,5%) будівництво призупинено або законсервовано. При цьому на території 21 регіону України кількість тимчасово призупинених або законсервованих об'єктів перевищувала кількість об'єктів, що будувалися. Зокрема, в АР Крим, Кіровоградській та Житомирській областях частка таких об'єктів становила 87,8%, 86,9% і 86,2% відповідно. Основною причиною призупинення будівництва, за оцінками забудовників, є відсутність фінансування.

Серед об'єктів незавершеного будівництва на 1 січня цього року налічувалося 11 371 будівель і 5 009 інженерних споруд, будівництво більшості з них призупинено або законсервовано (відповідно 62,3% і 59,7% від загальної кількості).

Читайте такожБудівельні підприємства скоротили обсяги робіт на 6,4%За даними Держстату, з 4 225 будівель незавершеного будівництва, більше третини будівель загальною площею 17,775 млн кв. м становлять житлові об'єкти, з яких у стадії будівництва знаходилося 1 613 будівель (площею 11,665 млн кв. м), а будівництво 2 531 будівель (площею 5,668 млн кв. м) тимчасово призупинено або законсервовано.

Частка житла, що будується, була найбільш вагомою в Києві (86,5% загальної кількості житлових будівель у регіоні), а також Тернопільській (82,2%) та Івано-Франківській (80,3%) областях. Водночас, у Житомирській та Кіровоградській областях вона становила лише 2,5% і 3,2% відповідно.

У Держстаті зазначили, що із загальної кількості незавершених нежилих будівель продовжувалося будівництво 2 671 об'єктів (37,4%), а будівництво 4 475 об'єктів (62,6%) тимчасово призупинено або законсервовано.

Із загальної кількості незавершених інженерних споруд 2 018 (40,3%) продовжували зводити, будівництво 2 921 (58,3%) тимчасово призупинено або законсервовано.

У Держстаті також повідомили, що з 2528 об'єктів із високим рівнем готовності (91-99%), будівництво 1 084 об'єктів тимчасово призупинено, ще 24 будівель – законсервовано. Найбільше таких об'єктів знаходиться в Донецькій області (109), Криму (97) і Волинській області (87).

У Києві станом на 1 січня 2014 року, за інформацією Держстату, налічувалися 734 об'єкти незавершеного будівництва, з яких будівництво 523 продовжувалося, 198 — тимчасово призупинено, 13 — законсервовано.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, в Україні в 2012 році кількість об'єктів незавершеного будівництва скоротилася на 3,3% - до 16,1 тис. об'єктів.