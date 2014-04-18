В Україні за рік на 21% квартирна черга скоротилася

За даними відомства, найбільш численними категоріями, які перебувають на квартирному обліку, були жителі гуртожитків - 132,2 тис. (16,4%) і молоді сім'ї – 84,8 тис. (10,5%).

Із загальної кількості сімей і самотніх громадян, які перебували на квартобліку, 28,1% громадян користуються правом першочергового одержання житла, 10,5% громадян - правом позачергового одержання житла і 61,4% - перебувають у загальній черзі.

У структурі черговиків 514,7 тис. сімей і самотніх громадян перебувають на квартобліку більш як 10 років, 136,9 тис. - 6-9 років, 134,1 тис. - 1-5 років, 22 тис. - менше року.

У Держстаті зазначили, що в 2013 році одержали житло і покращили свої житлові умови 6 тис. сімей і самотніх громадян, що на 1,2 тис. менше відповідного показника минулого року (0,6% від кількості сімей і самотніх громадян, які перебувають в черзі на кінець 2012 року).

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Із загальної кількості громадян, які одержали житло, 31,3% становили громадяни, котрі скористалися правом першочергового одержання житла, 23,3% I- правом позачергового одержання житла і 45,4% громадян, які перебували у загальній черзі.

Найбільше житла одержали сім'ї та самотні громадяни в Києві (1216 сімей і самотніх громадян), у Донецькій (1130) і Луганській (650) областях, найменше - в Тернопільській (11) і Закарпатській (16) областях.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, в Україні на кінець 2012 року на квартирному обліку перебували 1,021 млн. сімей і самотніх громадян, що на 5,7% (62 тис.) менше, ніж на кінець 2011 року.