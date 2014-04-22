Заповнюваність готелів у центрі Києва впала в 2,5 рази

Економічна і політична нестабільність в країні призвела до суттєвого зниження кількості відвідувачів готелів, внаслідок чого заповнюваність готелів у центрі Києва з початку 2014 року впала в 2,5 рази - до 20%.

Такі дані містяться в огляді ринку готельної нерухомості Києва, складеному експертами консалтингової компанії Colliers International.

«Рівень заповнюваності готелів у Києві з центральним розташуванням не перевищував 20% за результатами першого кварталу 2014 року, тоді як зазвичай цей показник складає не менше 50% для сезону бізнес-активності. З початку року істотно скоротилася кількість поїздок відвідувачів готелів як з-за кордону, так і всередині країни», - йдеться в огляді.

За даними Colliers International, в середньому запитувана вартість номера в іноземній валюті за станом на кінець березня 2014 року знизилася в порівнянні з аналогічним періодом минулого року: на 10% - в готелях категорії «5 зірок», до 365 євро/номер, на 25% - в готелях категорії «4 зірки», до 133 євро/номер і на 20% - в готелях категорії «3 зірки», до 77 євро/номер. Однак через курсових коливань в гривневому еквіваленті заявлена вартість номерів зросла в межах 10-30%.

До того ж експерти відзначають, що столичні готельєри для залучення клієнтів надають значні знижки, що деколи досягають половини від заявленої вартості розміщення.

«Найбільші знижки надаються у готелях верхнього цінового сегмента і можуть складати понад 50% від запитуваної вартості стійки», - наводяться в огляді слова заступника директора департаменту консалтингу та оцінки Colliers International Наталії Чистякової. За її словами, вплив нестабільності в Україні на готельну галузь змушує готельєрів об'єднуватися для пошуків шляхів виходу з кризи.

«Якщо говорити про столичному ринку готельної нерухомості, то варто відзначити, що кілька тижнів тому готельєри створили антикризовий комітет з пошуку шляхів виходу з кризи. Комітет об'єднує відразу кілька напрямків, ключовими можна назвати маркетинг і право», - зазначила Чистякова.

Як повідомляв УНІАН, за даними консалтингової компанії UTG, прибутковість готелів Києва в 2013 році знизилася більш ніж на 10% через зниження заповнюваності і зменшення цін у столичних готелях. За словами аналітика департаменту стратегічного консалтингу UTG Костянтина Олійника, заповнюваність готелів Києва істотно знизилася внаслідок введення в експлуатацію 19 готелів під чемпіонат Європи з футболу, який пройшов в Україні в 2012 році. Внаслідок цього загальний номерний фонд київських готелів зріс більш ніж на 20%, а заповнюваність готелів столиці за підсумками минулого року не перевищила 50%. Це змусило готельєрів істотно знижувати ціни в боротьбі за клієнтів.

Довідка УНІАН. Colliers International - міжнародна консалтингова компанія, що надає послуги в сфері комерційної нерухомості. Colliers International налічує понад 12 тис. співробітників, що працюють в приблизно 300 офісах у більш ніж 61 країні світу, зокрема на території СНД і країн Балтії.

Представництво Colliers International в Україні працює з 1997 року в Києві.

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