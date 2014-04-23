Кабмін почав переговори зі Світовим банком про кредит на $350 млн

Кабінет міністрів України починає переговорний процес зі Світовим банком щодо другого пакета інфраструктурних проектів, зокрема, щодо організації водопостачання й поводження з твердими побутовими відходами, загальним обсягом фінансування 350 млн дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман у ході брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Ми зараз запускаємо переговорний процес зі Світовим банком щодо другого пакета проектів модернізації інфраструктури. Це 350 млрд дол. (кредитних коштів - УНІАН), які буде направлено на модернізацію системи водопостачання й поводження з твердими побутовими відходами», - сказав Гройсман.

За його словами, зараз ведуться документальні узгодження, але вже відомо, що проект із організації водопостачання буде реалізовано в Києві, Донецьку, Краматорську, Кіровограді, Житомирі, Івано-Франківську та Коломиї. Стосовно відходів - у Харкові.

«Є 9 учасників цієї програми. Потім буде процес обговорення. Відсоток за цими запозиченнями буде 0,7%. Надзвичайно вигідний ресурс», - сказав Гройсман.

Читайте такожЄББР готовий надати Україні кредити на 5 млрд євро до 2020 року

Як повідомляв УНІАН, перший пакет інфраструктурних проектів передбачає залучення Україною 382 млн дол. кредитних коштів Світового банку на проекти енергоефективності в 10 містах. Пакет проектів уже узгоджено, і, за словами віце-прем'єра Гройсмана, його реалізація почнеться найближчим часом.

На початку квітня Світовий банк заявляв про плани провести переговори з урядом України про перший мільярд доларів фінансування в рамках додаткового фінансування обсягом 3 млрд дол. Зокрема, кошти планувалося направити на надання близько 380 млн дол. на покращення теплопостачання, 350 млн дол. – на водопостачання й 300 млн дол. – на систему соціального захисту.

11 березня Світовий банк оприлюднив заяву, в якій повідомлялося про готовність банку надати Україні в 2014 році 3 млрд дол. у рамках надання фінансової допомоги для підтримки проведення реформ у країні.

Допомога надаватиметься в рамках системних (1 млрд дол.) та інвестиційних (1,2 млрд дол.) проектів Міжнародного банку реконструкції та розвитку, фінансування Міжнародною фінансовою корпорацією програм підтримки банківського сектора, агробізнесу, інфраструктури та інших галузей української економіки (близько 400 млн дол.), а також надання технічної й консультативної підтримки.

Група Світового банку реалізує в Україні програму надання кредитних коштів і гарантій на загальну суму 3,7 млрд дол. Основне завдання вкладень – покращення надання базових державних послуг у таких сферах, як водопостачання, каналізація, енергопостачання й дорожнє господарство, а також надання підтримки приватному сектору.