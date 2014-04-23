Генпрокуратура хоче забрати в Арбузова землю під Києвом

Генеральна прокуратура України розслідує незаконну передачу колишньому першому віце-прем'єр-міністру України Сергію Арбузову земельної ділянки в Києво-Святошинському районі Київської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Головного управління представництва в суді, захисту інтересів громадян і держави при виконанні судових рішень Олег Кучер на прес-конференції в середу.

«Органами прокуратури проводяться перевірки стосовно посадовців, які очолювали Кабінет міністрів. Встановлено, що в межах Дмитрівської сільської ради ділянка площею 18 га була виділена одному з керівників Кабінету міністрів», - сказав Кучер, уточнивши, що йдеться про колишнього першого віце-прем'єра Арбузова.

«Це ліс, землі лісового фонду, які знаходилися в державній власності», - додав Кучер.

За його словами, ще 30 га землі було оформлено на підставну особу. Ця земля в лісі була захищена бетонною огорожею, але перевірка органів прокуратури показала, що дозвільних документів на будівництво й освоєння цієї ділянки немає, а передана вона була з порушенням законодавства.

Також Кучер повідомив, що Генеральна прокуратура проводить цілу низку перевірок за фактами незаконного відчуження земель державної та комунальної власності для подальшого повернення їх законному власнику. В процесі таких незаконних відчужень активну участь брали суди, які, по суті, легітимізували нового власника. Після передачі землі відповідальні органи прокуратури намагалися оскаржити такі дії в суді, але суд відмовляв, визнаючи законність операції, а уповноважені державні органи всупереч законодавству не оскаржили такі рішення в судах вищої інстанції.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня Рада Європейського Союзу з питань закордонних справ заморозила рахунки чотирьох наближених до екс-президента України Віктора Януковича українських чиновників, підозрюваних у розкраданні державних коштів, серед яких опинився й колишній перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов.

Підставою для застосування санкцій, згідно з повідомленням у журналі ЄС, є проведення розслідування в Україні щодо участі зазначених осіб у злочинах із розтрати держкоштів і їх незаконного виведення за межі країни.





