Компанія Януковича-молодшого за рік заробила 451 млн гривень

Донецька будівельна компанія «МАКО Холдинг», що належить старшому сину Віктора Януковича - Олександру й входить у групу компаній «МАКО», в 2013 році отримала чистий прибуток у розмірі 450,8 млн грн - в основному за рахунок дивідендів дочірніх структур, йдеться в повідомленні холдингу, текстом якого володіє УНІАН.

«До складу групи МАКО входять п'ять приватних акціонерних товариств, які відповідно до вимог українського законодавства опублікували свою фінансову звітність, підготовлену у відповідності з Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України (ПСБО), - йдеться в повідомленні. - Акціонерне товариство «МАКО Холдинг», що входить в групу МАКО, отримало прибуток в сумі 450,8 млн грн, яка була сформована в основному за рахунок дивідендів, отриманих від дочірніх компаній».

Згідно з повідомленням, інші компанії, що входять в групу МАКО, спрацювали різноспрямовано. «Зокрема, компанія «КБК» отримала прибуток у розмірі 9,5 млн грн, в основному за рахунок реалізації нерухомості і збільшення вартості інвестицій у дочірні підприємства, компанія «Комплекс «Дружба» отримала чистий прибуток у розмірі 3,3 млн грн, велика частина якої припадає на інвестиційну діяльність. А ось компанії «Едельвейс» і «Марінсервіс» зазнали збитків у розмірі 2,8 млн грн та 1,1 млн грн відповідно», - йдеться в повідомленні.

При цьому акціонери «МАКО Холдингу», як зазначається, прийняли рішення ліквідувати компанію «Едельвейс».

У той же час у повідомленні йдеться, що фінансові показники зазначених компаній «не відображають результати роботи групи МАКО в цілому, не враховують результати інших компаній групи і розраховані згідно з вимогами ПСБО, які за багатьма аспектами можуть відрізнятися від вимог міжнародних стандартів обліку».

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Довідка УНІАН. У групу компаній "МАКО" станом на січень 2013 року входили близько двох десятків підприємств. У серпні 2012 року власник групи Олександр Янукович створив і очолив наглядову раду донецької будівельної компанії ПРАТ «МАКО Холдинг». Компанія займається будівництвом будівель, здачею в оренду власної нерухомості.

«МАКО Холдинг» за підсумками 2012 року збільшив чисті активи до 970 млн грн, що на 52% більше показника 2011 року. Валовий прибуток від реалізації склав 543 млн грн, чистий процентний дохід від банківської діяльності - 181 млн грн, результат операцій до оподаткування - 575 млн грн, сумарні витрати з податку на прибуток - 123 млн грн.

