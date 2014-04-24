Кабмін знайшов тільки 10 млн гривень на будівництво доступного житла

Кабінет міністрів України у рамках перерозподілу коштів, виділених Міністерству регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства, скоротив на 10,1 млн. грн фінансування програми здешевлення іпотечних кредитів і переспрямував цю суму на фінансування програми державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла.

Про це йдеться у розпорядженні уряду №397, опублікованому на сайті Кабміну.

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«Мінрегіону належить в двотижневий термін виконати зобов'язання за договорами про обслуговування коштів для будівництва (придбання) доступного житла, укладеними в 2013 році», - говориться в розпорядженні.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Володимир Гройсман заявив, що уряд не має наміру безпідставно скорочувати фінансування житлових програм, включаючи іпотечні програми, якщо вони є ефективними. При цьому він відзначав, що всі житлові держпрограми будуть проаналізовані на предмет їх раціональності.

Водночас, у квітні Держфонд сприяння молодіжному житловому будівництву призупинив реалізацію державної програми «Доступне житло 70/30», яка передбачає компенсацію державою 30% вартості житла, у зв'язку з повною зупинкою державного фінансування програми.

За даними Мінрегіону, в Україні в 2013 році 6 тис. 742 сім'ї одержали житло за програмами доступного житла. Із них 4 тис. 980 сімей одержали житло за програмами, які фінансуються через Фонд молодіжного будівництва.