Нелегітимна влада Криму вводить податок на здачу житла туристам

Нелегітимний парламент Криму на засіданні в середу ввів патент для кримчан, які здають нерухомість в оренду туристам, в обсягу до 30 койко-місць.

Про це йдеться в прийнятому документі, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Податок передбачає єдину ставку в розмірі 12 російських рублів із квадратного метра житла на місяць, якщо загальна площа не перевищує 50 кв. м. Якщо площа більша – ставка підвищується до 20 рублів.

При цьому платники спецпатенту звільняються від туристичного збору, який раніше стягувався в Криму.

Раніше, на цьому тижні, заступник міністра фінансів республіки Людмила Єльцова заявила, що завдяки єдиному патенту влада регіону планує одержати 60 млн. рублів доходу. За її даними, близько 10 тисяч жителів Криму розміщують влітку туристів у своїх квартирах і будинках.

Читайте такожКрим може розраховувати лише на 700 тисяч туристів замість 6 млн у минулому році