Борги за комунальні послуги в Україні знизилися на 3%

Про це повідомила Державна служба статистики України (Держстат).

За даними служби, середній термін заборгованості становить 3 місяці.

Усього в січні-березні 2014 року українці сплатили за житлово-комунальні послуги 12,5 млрд грн, що становить 91,4% нарахованих за цей період сум. Найвищий рівень оплати спостерігався у Закарпатській, Львівській і Вінницькій областях (110,6-101,4%), а найнижчий - у Харківській області та Криму - 78,7% та 83,4% відповідно.

За інформацією Держстату, середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку з урахуванням споживання електроенергії (з розрахунку 150 кВт/год) у березні 2014 року порівняно з аналогічним періодом минулого року знизилися на 10,2% - до 463,7 грн.

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Також повідомляється, що в січні-березні поточного року з населенням було укладено 15 тис. договорів про погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 46,3 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг у лютому 2014 року порівняно з січнем зросла на 3,4% - до 14,031 млрд грн.

У 2013 році українці сплатили за житлово-комунальні послуги 38,4 млрд грн, що становить 99% нарахованих за цей період сум.