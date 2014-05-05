У Києві подорожчало житло на вторинному ринку

Середня вартість квартир у гривні на вторинному ринку нерухомості Києва у квітні 2014 року порівняно з березнем збільшилася на 2,7% - до 20 999 грн/кв. м, у доларовому еквіваленті середньозважена ціна пропозиції зменшилася на 3,5% - до 1 849 дол./кв. м.

Про це у своєму щомісячному звіті повідомив інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

Згідно з повідомленням, найбільше минулого місяця подорожчали 4-кімнатні квартири – на 4,8%, до 21 728 грн/кв. м. 1-кімнатні і 3-кімнатні квартири у квітні збільшилися в ціні на 2,9% і 3,1%, до 19 920 грн/кв. м і 21 231 грн/кв. м, відповідно. Середня вартість пропозиції 2-кімнатних квартир у столиці збільшилася на 1,9% - до 21 571 грн/кв. м.

При цьому найбільше зростання вартості квартир у квітні спостерігалося в Голосіївському і Дніпровському районах Києва – на 5,1% і на 5%, до 20 617 грн/кв. м і 17 059 грн/кв. м, відповідно. Найменше ціна квартир на «вторинці» збільшилася в Печерському районі – на 2,5%, до 30 116 грн/кв. м.

Кількість поданих на продаж квартир у квітні збільшилася на 18,3% порівняно з березнем і становила 21 716 квартир. Обсяг пропозиції в загальній площі і грошовому виразі збільшився, відповідно, на 15,6% і 11,8%.

У структурі пропозицій, за даними порталу «Столична нерухомість», 1-кімнатні квартири займають 29%, 2-кімнатні і 3-кімнатні – по 32% і 4-кімнатні – 7%.

Як повідомляв УНІАН, через різку девальвацію курсу національної валюти і прив'язку цін до долара вартість житла на вторинному ринку Києва в лютому підскочила на 24,8% - до 18,88 тис. грн/кв. м.

У березні середня вартість поданих на продаж квартир на «вторинці» Києва збільшилася ще на 3,3% - до 20,45 тис. грн/кв. м.

Загалом з початку 2014 року ціни на житлову нерухомість у Києві в гривнях збільшилися на 32,3%, а в доларах зменшилися на 6,9%.