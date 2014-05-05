Первинка Києва за місяць подорожчала на 11%

Як повідомив у своєму щомісячному звіті інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість», таким чином, зростання вартості квартир на первинному ринку в порівнянні з квітнем 2013 року склало 15%.

«У квітні забудовники істотно підняли вартість житла, обґрунтовуючи зміну ціни зростанням курсу долара. Також змінилися умови надання розстрочення. На сьогоднішній день більшість забудовників надають розстрочку лише до введення будинку в експлуатацію. При цьому збільшився відсоток знижки при 100% оплаті вартості квартири. В даному випадку можна розраховувати на знижку від 5 до 15%», - сказано в звіті.

За даними експертів, минулого місяця на первинному ринку квартири бізнес - та преміум-класу зросли в ціні на 15,3% і 13,85% - до 17 582 грн/кв. м і 25 207 грн/кв. м відповідно. Вартість квартир економ-класу в новобудовах подорожчала не так істотно - на 4%, до 10 493 грн/кв. м.

Аналітики також відзначили, що в квітні до продажу пропонувалися квартири 66 операторами в 131 об'єкті. У структурі пропозиції первинного житла переважають новобудови економ-класу - 60%. Новобудови бізнес-класу становлять 28% від загальної кількості, преміум-класу - 12%.

При цьому пропозиція квартир на ринку новобудов Києва у квітні порівняно з березнем в загальній площі і грошовому вираженні зросла на 17,74% і на 13,94% відповідно.

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Як повідомляв УНІАН, раніше експерти і учасники ринку нерухомості прогнозували, що внаслідок істотного зростання курсу долара забудовники підвищать ціни на житло мінімум на 10-15%.

Через різку девальвацію курсу національної валюти і прив'язки цін до долара вартість житла на вторинному ринку Києва ще в лютому підскочила на 24,8% - до 18,88 тис. грн/кв. м.

У березні середня вартість представлених до продажу квартир на вторинному ринку Києва зросла ще на 3,3% - до 20,45 тис. грн/кв. м.

Всього з початку 2014 року ціни на житлову нерухомість на вторинному ринку Києва в гривнях збільшилися на 32,3%, а в доларах зменшилися на 6,9%.