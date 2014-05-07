В Україні спростили реєстрацію прав на збудоване до 1992 року житло

Виконуючий обов’язки президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов підписав закони «Про внесення змін до статті 19 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» щодо особливостей державної реєстрації прав власності на об’єкти нерухомого майна, закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року».

Про це повідомляє прес-служба президента України.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 15 квітня ухвалила відповідний закон.

Стаття 19 Закону "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" доповнюється положенням, відповідно до якого для здійснення державної реєстрації прав власності, з подальшою видачею відповідного свідоцтва про право власності, на об’єкти, що розташовані на територіях сільських рад, які закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року, індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, проведення технічної інвентаризації не потребується.

Документом, що замінює технічний паспорт, у разі його відсутності, є виписка з погосподарської книги, яка надається виконавчим органом сільських рад (у разі, якщо такий орган не створений – сільським головою) або відповідною архівною установою.

Для здійснення державної реєстрації прав власності зазначених об’єктів нерухомості документами, що посвідчують речові права на земельні ділянки під такими об’єктами, можуть також вважатися рішення відповідної сільської ради про передачу (надання) земельної ділянки в користування або власність.

Державна реєстрація прав власності, з подальшою видачею відповідного свідоцтва про право власності, на об’єкти, що закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року, індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, та на які раніше не здійснювалась державна реєстрація прав власності, для осіб, за якими закріплені особові рахунки у погосподарських книгах відповідних сільських рад, здійснюється на підставі поданої заяви та виписки із зазначених книг, наданої виконавчим органом сільських рад (у разі, якщо такий орган не створений – сільським головою) або відповідною архівною установою, а також інших документів, визначених у Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень.