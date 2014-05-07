Нотаріуси з 8 травня зможуть надавати витяги з Держреєстру нерухомості

Нотаріуси зможуть надавати витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з 8 травня, тоді як раніше такі функції виконували виключно державні реєстратори.

Відповідні зміни закріплено законом України №1219-VII від 16 квітня, опублікованим у газеті «Голос України» в середу.

Як уточнюється в законі, він набуває чинності з наступного дня після його публікації.

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Як повідомляв УНІАН, урядовий законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання інформації про державну реєстрацію прав і їх обтяжень з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» було ухвалено Верховною Радою 16 квітня.

