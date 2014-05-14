Столичних забудовників можуть зобов'язати передавати місту частину житла

Відповідна ініціатива міститься в проекті закону № 4831 від 8 травня 2014 року, зареєстрованому у Верховній Раді шістьма депутатами від фракції ВО «Батьківщина».

Законопроектом передбачено, що Київрада буде самостійно визначати відсоток переданої столиці житлоплощі, а також граничний розмір пайової участі забудовників у розвитку інфраструктури міста.

Як пояснюється в пояснювальній записці до документа, зараз, згідно із законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», забудовники звільнені від передачі місту житлової площі, крім пайової участі в розмірі 4% від кошторисної вартості будівництва.

«У результаті цього місто Київ недоотримує щорічно понад тисячу квартир для забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов», - йдеться в пояснювальній записці.

На думку авторів законопроекту, його прийняття дозволить забезпечити житлом українців, які перебувають на квартирному обліку, а також тих громадян, які потребують переселення із старих та непридатних для проживання будинків.

Втім, за словами юриста міжнародної юридичної фірми Dentons Анжеліки Штукатурової, норма про наділення Київради правом самостійно визначати відсоток житла для передачі місту може стати полем для корупції.

«Така норма - можливість для корупції. Повинна бути, як мінімум, максимальна «планка», - вважає юрист.

«Крім того, поки що запропонована норма прямо суперечить положенням статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», яка забороняє органам місцевого самоврядування вимагати від замовника будівництва будь-які послуги, у тому числі здійснення будівництва об'єктів та передачі матеріальних або нематеріальних цінностей, крім сплати пайової участі», - додала Штукатурова.

На її думку, у разі ухвалення законопроекту, «новий» механізм може не тільки стати джерелом корупції, але і значно збільшити вартість будівництва житла в столиці».

Читайте такожКабмін знайшов тільки 10 млн гривень на будівництво доступного житлаЯк повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, в Україні до кінця 2013 року на квартирному обліку перебувало 807,7 тис. сімей і самотніх громадян. Найбільше українців перебували на квартирному обліку в Києві - майже 77 тис. При цьому одержали житло та поліпшили свої житлові умови минулого року лише 6 тис. сімей і самотніх громадян, з яких 1,2 тис. - у столиці.

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