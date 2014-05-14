Ціни на квартири в доларах знизилися у всіх районах Києва

Ціна на житло в доларовому еквіваленті на початку травня знизилася у всіх районах Києва, повідомили УНІАН у прес-службі консалтингової компанії UTG з посиланням на проведене компанією дослідження.

Згідно з повідомленням, середня ціна пропозиції на ринку вторинної нерухомості Києва в травні становила 1 862 дол./кв. м, а на ринку первинної нерухомості 1 279 дол./ кв. м.

«На сьогодні спостерігається щомісячне поступове зниження вартості житла, номінованої в доларах, шляхом прямого зниження ціни або використання забудовниками «акцій лояльності» - фіксації розстрочки на рівні 8,5 грн за долар при першому внеску в 50%, фіксація ціни на рівні 10 грн за долар на весь термін розстрочки та інше», - цитує прес-служба компанії старшого аналітика департаменту стратегічного консалтингу UTG Костянтина Олійника.

«В цілому, спостерігається тенденція якщо не до повернення, то до наближення номінованої у гривнах вартості до початку істотних курсових коливань», - додав експерт.

За даними UTG, найбільше зниження в абсолютному значенні продемонстрував Шевченківський район. За місяць вторинне житло втратило в ціні близько 42 дол./кв. м, опустившись до позначки 2 257 дол./кв. м. На 31 дол. знизилася ціна квадратного метра в Голосіївському і Дніпровському районах, становлячи 1 719 дол./кв. м і 1 612 дол./кв. м відповідно.

«Квартири в традиційно найдорожчому районі Києва – Печерську – показали одне з найменших знижень ціни як у процентному (на 0,69%), так і грошовому (на 19,78 дол./кв. м) виразі. Нині 1 квадратний метр квартири тут коштує 2 873 дол./кв. м», - йдеться в повідомленні UTG.

У компанії також зазначили, що новобуди в Печерському районі, навпаки, продемонстрували одне з найбільших знижень – на 24 дол./кв. м. Вищий показник тільки у Голосіївського району, де вартість знизилася на 27 дол./кв. м. Станом на середину травня ціна 1 квадратного метра на Печерську і Голосієво становила 2 457 дол./кв. м і 1 681 дол./кв. м відповідно.

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Як повідомляв УНІАН, за даними інформаційно-аналітичного порталу «Столична нерухомість», середня вартість квартир на первинному ринку Києва в квітні 2014 року порівняно з березнем збільшилася на 11% - до 15 104 грн/кв. м. При цьому, забудовники обґрунтовують підвищення цін зростанням курсу долара.

На «вторинці» столиці, за інформацією експертів, середня вартість квартир у гривні в квітні порівняно з березнем збільшилася на 2,7% - до 20 999 грн/кв. м, у доларовому еквіваленті середньозважена ціна пропозиції зменшилася на 3,5% - до 1 849 дол./кв. м.

