Введення в експлуатацію житла за квартал зросло на 11%

Показник введення в експлуатацію житла в Україні в січні-березні 2014 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 10,9% - до 2,347 млн кв. м, повідомила Державна служба статистики України.

За даними Держстату, 295,7 тис. кв. м (12,6% від загального обсягу) житла введено згідно з тимчасовим порядком прийняття в експлуатацію будинків, побудованих без дозволу на виконання будівельних робіт. Таким чином, обсяг прийнятого в експлуатацію житла у І кварталі без урахування житла, прийнятого відповідно до цього порядку, збільшився на 47,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року - до 2,051 млн кв. м.

Зокрема, в міських населених пунктах у січні-березні 2014 року введено в експлуатацію 1,577 млн кв. м, у сільській місцевості - 770,2 тис. кв. м. При цьому 59,5% загального обсягу житла введено в одноквартирних будинках, 40,3% - у будинках із двома й більше квартирами та 0,2% - у гуртожитках.

Всього в першому кварталі введено в експлуатацію 21,921 тис. квартир, з яких однокімнатних - 35,3%, двокімнатних - 25,8%, трикімнатних - 17,3% та ін. Середня площа квартир склала 46,5 кв. м, 72,7 кв. м і 113,8 кв. м відповідно.

В Київській та Івано-Франківській областях в січні-березні 2014 року було введено в експлуатацію 23,8% від загального обсягу житла, ще 34,1% - у Криму, Києві, а також у Львівській та Одеській областях. У Києві та Київській області було введено 182 тис. кв. м і 306,3 тис. кв. м житла відповідно.

За рахунок коштів держбюджету за звітний період введено лише 3,4 тис. кв. м житла (0,1% від загального обсягу), що у 3,6 разу більше показника за аналогічний період 2013 року.

За інформацією Держстату, скорочення обсягів введення житла (без урахування тимчасового порядку) за підсумками першого кварталу зафіксовано в 10 областях України, а також у столиці. Найбільше зниження зафіксовано у Дніпропетровській області - на 50,7%.

Найкращі показники зростання в січні-березні поточного року (без урахування тимчасового порядку) зафіксовані в Чернігівській області - більш ніж у 3 рази, а також в Івано-Франківській та Львівській областях - в 2,8 і 2,6 разу відповідно.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, показник введення в експлуатацію житла в Україні в 2013 році зріс на 4,4% порівняно з 2012 роком - до 11,217 млн кв. м.

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У І кварталі 2013 року введення в експлуатацію житла зросло на 0,4% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 2,116 млн. кв. м.