Столичне житло подешевшало в доларах на 15%

Вартість житла в доларовому еквіваленті на ринку нерухомості Києва за останні кілька місяців знизилася на 15%, а кількість операцій з нерухомістю скоротилася в рази.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у четвер повідомив президент Союзу фахівців з нерухомості України Олександр Рубанов.

«Ринок буквально за 4 місяці, навіть менше, просів на 15% у доларовому еквіваленті», - сказав Рубанов.

При цьому експерт зазначив, що вартість житла в гривні через девальвацію національної валюти збільшилася, тому ціни на квадратні метри як і раніше залишаються недоступні для споживача.

Разом з тим, присутній на прес-конференції президент українського представництва міжнародної федерації нерухомості FIABCI Олександр Бондаренко зазначив, що на столичному ринку нерухомості спостерігається багатократне скорочення кількості операцій купівлі-продажу квартир.

«За березень місяць, у квітні приблизно та ж ситуація - 350 операцій за офіційними звітами Мін’юсту на весь Київ. Це при тому, що в докризовий час було приблизно 3,5 тисячі транзакцій на місяць», - сказав Бондаренко.

Як уточнив Рубанов, скорочення кількості операцій з нерухомістю спостерігається не тільки в Києві, а й по всій Україні. За даними Бондаренка, найбільшою мірою це стосується східних регіонів країни, де нестабільна політична обстановка і виниклий внаслідок цього збройний конфлікт призвели практично до повної зупинки ринку. При цьому експерт зазначив, що охочих продати житло в цих регіонах достатньо, проте попиту на нього з боку покупців практично немає.

Що стосується столичного ринку оренди житла, то, за даними Бондаренка, його також не обминули негативні тенденції. Зокрема, за словами експерта, через істотне падіння попиту, вартість оренди житла в Києві за останні кілька місяців впала на 30-50%.

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Як повідомляв УНІАН, за даними інформаційно-аналітичного порталу «Столична нерухомість», середня вартість квартир на первинному ринку Києва в квітні 2014 року порівняно з березнем збільшилася на 11% - до 15 104 грн/кв. м. При цьому забудовники обґрунтовують підвищення цін зростанням курсу долара.

На «вторинці» столиці, за інформацією експертів, середня вартість квартир у гривні в квітні порівняно з березнем збільшилася на 2,7% - до 20 999 грн/кв. м, в доларовому еквіваленті середньозважена ціна пропозиції зменшилася на 3,5% - до 1 849 дол./кв. м. На початку травня, за інформацією консалтингової компанії UTG, ціни на житло в столиці в доларовому еквіваленті продовжили зниження.