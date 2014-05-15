У Криму оренда житла подешевшала в 2-2,5 разу через відсутність попиту

Вартість пропозиції сезонної оренди житла в Криму через відсутність попиту знизилася приблизно в 2-2,5 раза порівняно з 2013 роком, повідомив на прес-конференції президент українського представництва міжнародної федерації нерухомості FIABCI Олександр Бондаренко.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «в Партеніті в сезон двокімнатна квартира, умови проживання середні, коштувала приблизно 500 доларів за 10 днів. Зараз не здається ні під яким соусом за ціною 200-250 доларів».

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У свою чергу, присутній на прес-конференції президент «Спілки фахівців з нерухомості України» Олександр Рубанов додав, що також істотно знизилася вартість проживання в готелях півострова.

«Той же готель «Ялта»: торік проживання було в районі 150 доларів за добу, в перерахунку, зараз – 15-20 доларів за добу», – сказав Рубанов.

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Разом з тим, експерти зазначили, що на ринку купівлі-продажу нерухомості після анексії півострова Росією спостерігається деяке підвищення прайсових цін, проте про реальну вартість нерухомості в Криму можна буде говорити лише після відновлення реальних операцій. А поки що через неможливість реєстрації прав власності на нерухомість ніякі транзакції в Криму неможливі.

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Як повідомляв УНІАН, 16 березня в АР Крим пройшов нелегітимний референдум про входження півострова до складу Російської Федерації, якому передувала майже тритижнева окупація Криму російськими військовими. Згідно з результатами плебісциту, які не були визнані ні Україною, ні світовою спільнотою, більш як 95% кримчан проголосували за вихід Криму зі складу України і приєднання його до РФ. 18 березня в Кремлі було підписано угоду про прийняття АР Крим і Севастополя до складу Росії.

