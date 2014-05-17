У Яценюка вирішили, як продаватимуть майно колишніх чиновників-корупціонерів

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайт президента.

Як зазначають у повідомленні, постанова була розроблена Міжвідомчою робочою групою з питань антикорупційного законодавства на чолі з Оленою Тищенко спільно з фахівцями МВС України.

За словами Тищенко, документ позбавить державу вагомого фінансового тягаря від утримання майна корупціонерів, які залишили її територію.

Зокрема, постановою визначається порядок встановлення оцінки майна, яке було вилучено органом досудового розслідування та визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Йдеться про майно, зберігання якого неможливе, ускладнене через його громіздкість або з інших причин, чи витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого є співмірними з його вартістю.

Оцінка та реалізація такого майна можлива у випадку, якщо це не шкодить кримінальному провадження.

«Наприклад, утримання таких об’єктів як «Межигір’я» чи утримання нафтопродуктів у залізничних вагонах – це мільйони гривень. Всі ці витрати лягають на платників податків. У такому випадку, можливий розгляд питання про оцінку та реалізацію такого майна», - пояснила Тищенко.

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За її словами, оцінку майна встановлюватиме спеціальна комісія, до складу якої входитимуть представники досудового розслідування, Торгово-промислової палати, власника або особи, якій майно ввірене, а у разі необхідності – фахівці, які мають необхідні експертні знання.

Водночас, Тищенко зазначила, що документ забезпечуватиме дотримання інтересів не лише держави, а й власника такого майна.

Зокрема, постанова містить пункт щодо гарантії повернення коштів власнику або уповноваженій особі, отриманих від реалізації майна, відповідно до остаточної вартості акту оцінки майна у випадку, якщо в подальшому майно визнано таким, що не підлягає стягненню або спеціальній конфіскації.



