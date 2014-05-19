Будівельники скоротили обсяги робіт майже на 6%

За даними Держстату, будівельні підприємства зменшили обсяг робіт із будівництва будівель на 8,7% - до 6, 458 млрд грн.

При цьому обсяг робіт із будівництва житлових будинків збільшився на 7,5% - до 2,779 млрд грн, а з будівництва нежитлових об'єктів - скоротився на 18,2% - до 3,679 млрд грн. Обсяг робіт із будівництва інженерних споруд знизився на 2,7% - до 6,631 млрд грн.

Роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння у січні-квітні становили 84,3% від загального обсягу, роботи з капітального та поточного ремонту - 7,9% і 7,8% відповідно.

За даними Держстату, будівельні підприємства Києва знизили обсяги робіт на 7,5% - до 3,1 млрд грн, виконавши 23,7% від загального обсягу робіт в країні.

При цьому у відомстві повідомили, що на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим обсяги будівельних робіт у січні-квітні 2014 року скоротилися більш ніж у 2 рази порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 437,5 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, будівельні підприємства України в січні-березні 2014 року скоротили обсяги робіт порівняно з аналогічним періодом минулого року на 6,4% - до 9,79 млрд грн.

У 2013 році будпідприємства скоротили обсяги робіт порівняно з 2012 роком на 14,5% - до 58,88 млрд грн, а в 2012 році - на 14%, до 62,28 млрд грн.