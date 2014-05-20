Субсидії на оплату житлово-комунальних послуг знизилися на 21,5%

У січні-квітні 2014 року жителям України були призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 30 млн. грн, що на 8,2 млн. грн (на 21,5%) менше, ніж у січні-квітні 2013 року. Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, із загальної суми в міській місцевості субсидії призначені у розмірі 27,4 млн. грн, у сільській – 2,6 млн. грн.

За інформацією Держстату, субсидії на відшкодування витрат на оплату ЖКП у січні-квітні ц.р. було призначено 239,1 тис. сімей (94,9% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями), з них у міській місцевості – 170,8 тис., в сільській – 68,3 тис. сімей. Порівняно з січнем-квітнем 2013 року кількість сімей, яким були призначені субсидії, зменшилася на 51 тис. (на 17,6%).

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю в квітні 2014 року порівняно з відповідним періодом минулого року знизився на 5,7% – до 71,6 грн.

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Серед регіонів найбільший розмір призначених субсидій зафіксовано у Волинській і Дніпропетровській областях (209,4 грн і 181,4 грн, відповідно), найменший – у Закарпатській, Кіровоградській, Херсонській і Житомирській областях (12,6-15,8 грн).

Як повідомляв УНІАН, в Україні субсидії на оплату ЖКП у січні-березні 2014 року скоротилися на 8,7 млн. грн (на 25%) порівняно з аналогічним періодом 2013 року – до 26,1 млн. грн.

У 2013 році жителям України були призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг на суму 272,5 млн. грн, що на 20 млн. грн (на 6,8%) менше, ніж у 2012 році.