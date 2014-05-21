Санкції Заходу вдарили по російському ринку нерухомості

Два проекти в Росії щодо нерухомості будуть відкладені до тих пір, поки політична ситуація в країні не стабілізується, сказано у фінансовому звіті Atrium European Real Estate за I квартал 2014 р., пишуть "Ведомости".

У звіті говориться, що мова йде про вже існуючі проекти. Що це за проекти, в документі не сказано. Не став про це говорити і представник компанії Річард Сандерленд.

Atrium European Real Estate (раніше називалася Meinl European Land) - великий європейський девелопер, який спеціалізується на торгових центрах. У портфелі компанії - 153 об'єкта вартістю $2,5 млрд у Польщі, Словаччині, Чехії та Росії.

У Росії у компанії сім проектів - два в Москві і по одному в Санкт-Петербурзі, Казані, Єкатеринбурзі, Волгограді і Тольятті.

Читайте такожЧим Захід вдарить по Росії Про можливе зниження інвестицій в нерухомість в цьому році, в тому числі у зв'язку з ситуацією в Україні, учасники ринку почали заявляти ще кілька місяців тому (консалтингова компанія JLL, приміром, переглянула свій прогноз по інвестиціям з $7 млрд до $3,4 млрд). Але публічно про перегляд своїх планів у Росії до Atrium ще не заявляв ні один девелопер.