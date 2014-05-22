Для нормальної очистки води в Україні потрібно 60 млрд гривень - Мінрегіон

Такі дані повідомив журналістам начальник управління ВКГ Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України (Мінрегіон) Сергій Дзезик.

«Якщо говорити про капітальні вкладення, які необхідні для того, щоб повністю провести реконструкцію очисних споруд, то, за нашими оцінками, ця сума становить 60 млрд грн на Україну», – сказав Дзезик.

За його словами, на сьогодні таких коштів підприємствам ВКГ узяти немає де, зокрема через те, що тариф на послуги централізованого водопостачання і водовідведення покриває витрати підприємств лише на 60-70%. При цьому амортизаційні відрахування, які в першу чергу повинні йти на відновлення основних фондів водоканалів, і в структурі собівартості тарифів складають у середньому 8-12%, витрачаються на ліквідацію аварійних ситуацій.

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На думку Дзезика, за таких умов проведення заходів з модернізації очисних споруд можливе лише із залученням коштів від міжнародних фінансових організацій.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінрегіону, на модернізацію і розвиток водопровідно-каналізаційного господарства в 2013 році було направлено 915 млн грн. З цієї суми 356 млн грн – кошти місцевих бюджетів, 225 млн грн - кредит Світового банку в рамках проекту «Розвиток міської інфраструктури» і 219 млн грн – кошти підприємств водопровідно-каналізаційного господарства. Ще 115 млн грн було виділено з держбюджету.