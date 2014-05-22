Фонд молодіжного будівництва закликає зберегти фінансування житлових програм

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву закликає уряд України забезпечити фінансування практично заморожених житлових програм на рівні, передбаченому самими програмами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у четвер заявив директор Іпотечного центру в Києві і Київській області Держфонду сприяння молодіжному житловому будівництву Сергій Комнатний.

“Програми цього року перебуватимуть у періоді стагнації. Втім все ж таки ми сподіваємося, що уряд і Верховна Рада під час перегляду бюджету за результатами першого півріччя врахують пропозиції фонду, Мінрегіону і представників Міжнародного валютного фонду, які стосуються необхідності виділення асигнувань з бюджету на реалізацію даних програм, оскільки вони несуть і соціально-політичний ефект, і мають економічний ефект”, - сказав Комнатний.

За його словами, кошти, що необхідні для реалізації програм, прописані в самих програмах, нічого більше для їх реалізації не потрібно. Зокрема, Комнатний повідомив, що для реалізації програми пільгового молодіжного кредитування необхідно виділити 600 млн грн, на “Доступне житло” - 200 млн. грн, а на здешевлення вартості іпотечних кредитів - 300 млн грн.

Крім того, за його словами, на реалізацію міської соціальної програми в Києві за пільговим молодіжному кредитуванню необхідно виділити з міського бюджету 12 млн грн, а з держбюджету - 30-35 млн грн на 2014 рік.

За даними Держфонду сприяння будівництву, представленими у прес-релізі, в 2014 році сумарно за всіма програмами, які реалізує відомство, в Київському регіоні було придбано лише 33 квартири. Разом з тим, загалом у 2013 році в столичному регіоні за допомогою державних житлових програм було продано майже 1 тис. квартир.

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Як повідомляв УНІАН, віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Володимир Гройсман заявив, що уряд не має наміру безпідставно скорочувати фінансування житлових програм, включаючи іпотечні програми, якщо вони є ефективними. При цьому він зазначив, що всі житлові держпрограми будуть проаналізовані на предмет їх раціональності.

Водночас, у квітні Держфонд сприяння молодіжному житловому будівництву призупинив реалізацію державної програми «Доступне житло 70/30», яка передбачає компенсацію державою 30% вартості житла, у зв'язку з повною зупинкою державного фінансування програми.

За даними Мінрегіону, в Україні в 2013 році 6 тис. 742 сім'ї отримали житло за програмами доступного житла. З них 4 тис. 980 сімей отримали житло за програмами, які фінансуються через Фонд молодіжного будівництва.