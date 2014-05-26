Уряд призначив нового голову Укрдержреєстру

Кабінет міністрів України призначив Ганну Онищенко, що раніше обіймала посаду заступника міністра юстиції - керівника апарату,головою Державної реєстраційної служби України (Укрдержреєстр).

Відповідне призначення закріплено розпорядженням уряду №487-р від 21 травня 2014 року.

Читайте такожНовий голова Укрдержреєстру оцінив масштаби корупції у відомствіІншим розпорядженням, опублікованими на веб-сайті Кабміну, уряд призначив звільненого з посади голови Укрдержреєстру Ігоря Алексєєва на посаду, раніше обіймав Онищенко.

Як повідомляв УНІАН, Алексєєв і Онищенко були призначені на посади голови Укрдержреєстру та заступника міністра юстиції відповідно в березні поточного року.

Довідка УНІАН. Згідно з Указом президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 9 грудня 2010 року, в Україні створена Державна реєстраційна служба, на яку покладено повноваження з реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців, реєстрації релігійних організацій, а також функції у сфері реалізації державної політики з питань реєстрації. Із 1 січня 2013 року на Укрдержреєстр були покладені функції з реєстрації прав на нерухомість.