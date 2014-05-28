Кабмін скасував дозволи на будівництво нескладних об'єктів

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства (Мінрегіон) скасувало необхідність отримання дозволу та проведення експертизи при будівництві нескладних об'єктів.

Як повідомила прес-служба Мінрегіону, відповідні зміни, згідно з наказом міністерства, вснабудуть чинності з 1 липня 2014 року.

Згідно з повідомленням, внести зміни в нормативний документ спонукала певна нормативна колізія. Діючою постановою всі об'єкти, передбачені в переліку видів діяльності та об'єктів підвищеної екологічної небезпеки, автоматично були віднесені до V категорії складності.

«Отже, всі вони, навіть якщо це облаштування свердловин для водопостачання невеликої потужності або підключення індивідуальних житлових будинків до газопостачання, потребували експертизи проектної документації та отримання дозволу на будівництво», - пояснили у відомстві.

У міністерстві також зазначили, що при розробці технічної документації на реконструкцію, капітальний ремонт частини вже існуючого об'єкту чи його технічне переоснащення, застосовувалася категорія складності, яка була властива об'єкту в цілому.

На думку віце-прем'єр міністра України - голови Мінрегіону Володимира Гройсмана, така ситуація створювала певні проблеми для бізнесу і населення.

«Адже якщо ви, приміром, власник мийки й хотіли провести всього-навсього заміну устаткування, а до вас виставляли вимоги, ніби ви будуєте нову мийку, то подальші коментарі тут зайві», - цитує Гройсмана прес-служба Мінрегіону.

Чиновник запевнив, що з 1 липня ця безглуздість буде усунена, зазначивши, що при цьому рівень безпеки об'єктів, які вже існують або які проектуються, жодним чином не знизиться.

Довідка УНІАН. Закон України визначає, що об'єктом підвищеної небезпеки є ті об'єкти, які є реальною загрозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру.