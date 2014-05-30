У Китаї посилюють контроль ринка нерухомості

Китайський банківський регулятор посилює нагляд за ринком нерухомості, щоб не допустити поширення проблем збанкрутілих забудовників на всю фінансову систему, але стверджує, що в цілому ризики від кредитів на нерухомість перебувають під контролем, передає Рейтер.

Комісія з регулювання банківської діяльності Китаю (CBRC) також закликала комерційні банки створювати плани дій в надзвичайних ситуаціях, щоб знизити ризики з боку сектора нерухомості. Регулятор сподівається таким чином заспокоїти інвесторів, які бояться, що охолодження ринку нерухомості може спровокувати зростання "поганих" кредитів.

"В цілому ризик кредитування сектору нерухомості під контролем, оскільки частка таких кредитів у загальному банківському кредитуванні не дуже велика", - сказав Ван Цзуньшу, заступник директора CBRC, на прес-конференції, представляючи щорічну доповідь.

"Ми будемо суворо контролювати ризики кредитів сектору нерухомості в цьому році... і запобігати поширення ризиків... деяких забудовників на інших", - йдеться в доповіді.

Уповільнення продажів будинків і зростання вартості позикових коштів чинять перешкоди китайським забудовникам останнім часом. Деякі невеликі компанії повідомляють про труднощі з фінансуванням.

Згідно з офіційними даними, зростання цін на будинки в Китаї сповільнилося в квітні майже до річного мінімуму.

CBRC повторила в доповіді, що продовжить посилювати контроль за ризиками, пов'язаними з управлінням приватним капіталом, забороняючи банкам спрямовувати гроші вкладників в "пул активів", який зазвичай непрозорий і може бути прикриттям для нелегальних операцій.