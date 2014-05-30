Борги українців за комунальні послуги знизилися майже на 8%

Про це повідомила Державна служба статистики України (Держстат).

За даними служби, середній термін заборгованості становить 2,9 місяця.

Усього в січні-квітні 2014 року українці сплатили за житлово-комунальні послуги 15,6 млрд грн, що становило 99,3% нарахованих за цей період сум. Найвищий рівень оплати спостерігався у Закарпатській, Івано-Франківській, Вінницькій і Львівській областях (115,7-109%), а найнижчий - у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Луганській областях - 87,7-96%.

За інформацією Держстату, середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку з урахуванням споживання електроенергії (з розрахунку 150 кВт/год) у квітні 2014 року порівняно з аналогічним періодом минулого року знизилися на 6,8% - до 331,8 грн.

Також повідомляється, що в січні-квітні поточного року з населенням було укладено 18,3 тис. договорів про погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 57,1 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг у березні 2014 року порівняно з лютим знизилася на 3% - до 13,614 млрд грн.

У 2013 році українці сплатили за житлово-комунальні послуги 38,4 млрд грн, що склало 99% нарахованих за цей період сум.