ДІУ в травні виділила на іпотеку 17 млн гривень

Державна іпотечна установа (ДІУ) у травні 2014 направила на підтримку ринку іпотечного кредитування 17 млн грн, повідомила УНІАН прес-служба установи.

Згідно з повідомленням, минулого місяця ДІУ рефінансувала 20 кредитів, наданих українцям для придбання житла на загальну суму понад 7 млн грн.

Крім цього, для формування іпотечного портфеля банків - партнерів ДІУ надано кредити на суму 10 млн грн.

За даними прес-служби, усього з початку року за програмою ДІУ через банки-партнери громадянам було надано 186 кредитів для придбання житла на загальну суму 43,3 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році ДІУ направила на розвиток ринку іпотечного кредитування майже 740 млн грн. Зокрема, установа рефінансувала 603 іпотечних кредити на суму 145,2 млн грн. Крім того, банкам надані фінансові кредити для формування іпотечного портфеля обсягом 594,4 млн грн.

Крім цього, минулого року ДІУ направила 375,8 млн грн на завершення будівництва житлових об'єктів.

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Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, отриманих від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів - юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. На папери видається 100%-ва державна гарантія.

У І кварталі 2014 року ДІУ збільшила чистий прибуток майже у 2,4 разу порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 5,4 млн грн з 2,3 млн грн. Чистий дохід ДІУ у І кварталі п.р. знизився на 5,8% - до 52,9 млн грн.

У 2013 році ДІУ знизила чистий прибуток майже в 2,4 разу порівняно з 2012 роком - до 12,65 млн грн. Чистий дохід установи минулого року знизився на 15,1% - до 208,38 млн грн.