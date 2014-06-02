Функції з утримання Межигір'я передадуть держкомбінату «Пуща-Водиця»

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив журналістам міністр аграрної політики і продовольства Ігор Швайка.

«Для збереження цього комплексу (Межигір’я – УНІАН) було ухвалено рішення про те, щоб хтось його взяв на збереження з можливістю підтримки і можливістю ведення господарської діяльності... Міністерство запропонувало одне з дочірніх підприємств, а саме агрокомбінат «Пуща-Водиця». Для цього було створено окремий філіал - філіал «Межигірський», - сказав Швайка.

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За його словами, у Межигір’ї, серед іншого, розташовані лабораторія, кінологічний центр, молокозавод, зоопарк і теплиця. При цьому всі ці об'єкти побудовані на найвищому рівні та вимагають належної охорони і утримання.

«Корисним об'єктом, який там існує, є лабораторія рівня, якого немає в Україні. Це кінологічний центр рівня, якого і близько немає в Європі. Це теплиця, побудована за останніми досягненнями техніки і агрономічного мистецтва. Це зоопарк. І це молочний комплекс», - відзначив Швайка.

Всі ці об'єкти, на думку міністра, мають і можуть забезпечувати господарську діяльність Межигір’я.

«За нашими попередніми розрахунками, цей комплекс у форматі утримання на державному підприємстві може себе забезпечувати і не вимагати додаткових бюджетних витрат», - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2014 року після втечі з України екс-президента Віктора Януковича, якій передували багатотисячні акції громадянського протесту проти корумпованого режиму і кровопролитні зіткнення між активістами і силовиками, резиденція Межигір’я, що належить йому, стала відкритою для всіх бажаючих. 23 лютого Верховна Рада повернула Межигір’я у державну власність.

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