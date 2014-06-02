Мін'юст пропонує ГПУ заарештувати російське держмайно за анексію Криму

Міністр юстиції Павло Петренко заявив, що Мін'юст звернувся з пропозицією до Генеральної прокуратури України розглянути можливість арешту та відчуження на користь України російського державного майна в якості компенсації збитків за анексію Криму Російською Федерацією.

Про це міністр заявив на прес-конференції в УНІАН.

За словами Петренка, загальна сума збитків, завданих Україні анексією Криму Російською Федерацією, становить 1 трильйон 80 мільярдів гривень, без врахування вартості корисних копалин та упущеної вигоди.

У зв'язку з чим, Мін'юст пропонує Генеральній прокуратурі звертатися до судів з приводу компенсації цих збитків державним майном Російської Федерації на території України у судовому порядку.

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“Ми запропонували нашій Генеральній прокуратурі, щоб були порушені відповідні кримінальні провадження і, наскільки я знаю, вони вже порушені щодо вчинення військових злочинів російськими окупаційними силами, формування терористичних організацій у Криму, які призвели до незаконного відчуження і окупації частини території України. В якості співучасників цих злочинів, можуть бути притягнуті до відповідальності відповідні державні установи і посадовці Російської Федерації, причетні до окупації і військових злочинів. Мова йде про Збройні Сили Російської Федерації, про Чорноморський флот Російської Федерації. Ми запропонували Генеральній прокуратурі в рамках цих кримінальних проваджень прийняти низку процесуальних рішень накласти арешти на майно Російської Федерації і компаній Російської Федерації, причетних до окупації”. - сказав Петренко.

Він уточнив, що мова йде про суто державні компанії, так і про компанії, державна частка яких становить 25% і вище. Окрім того, Петренко наголосив, що заарештованим може бути російське державне майно не лише на території України, а за умови відповідного звернення і згідно з міжнародним правом, і майно, що належить державі Росія за межами України.