Ціни на житло у Великобританії зросли до рекордного рівня в травні, повідомляють Вести.Экономика з посиланням на агентство Nationwide Building Society.

Ціни на нерухомість збільшилися на 0,7% порівняно з квітнем, склавши в середньому 186,512 фунтів стерлінгів ($312 тис.). Тим самим був побитий рекорд жовтня 2007 року.

Відновлення економіки Великобританії підштовхнуло попит на житло в країні. При цьому чиновники Банку Англії стурбовані можливістю появи міхура на ринку нерухомості.

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У той час як банки посилили отримання іпотечного кредиту, Nationwide вважає, що в основі сильного попиту лежать низькі процентні ставки і падіння безробіття.

Європейська комісія закликає владу Великобританії прискорити житлове будівництво.

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"Незважаючи на зростання нової пропозиції на ринку нерухомості, вона не може виправдати попит", - йдеться в заяві ЄК.

