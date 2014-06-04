Українці заборгували за валютною іпотекою 46 млрд гривень - Нацбанк

Сума боргу за договорами про іпотечні кредити в іноземній валюті становить 46 млрд грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

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"За попередніми даними, кількість договорів з іпотечних кредитів в іноземній валюті становить 87,1 тис. шт., загальна сума боргу за ними - 46,4 млрд грн. Кількість договорів за іпотечними житловими кредитами в іноземній валюті становить 64,2 тис. шт., загальна сума боргу за ними - 26,4 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

При цьому, за даними регулятора, середня вартість одного кредиту становить приблизно 45,5 тис. дол. і 35 тис. дол. відповідно.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня 2014 року Верховна Рада прийняла Закон "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті". Згідно із законом, відчуженню не підлягають квартири площею до 140 кв. м, будинки - до 250 кв. м, в яких прописаний позичальник або поручитель, якщо ця нерухомість є основним місцем проживання позичальника.

Мораторій діятиме доти, доки не набуде чинності закон, який регулює питання переведення в гривню непогашеної основної суми заборгованості. Відповідний законопроект має бути розроблений протягом двох тижнів з дня набуття чинності мораторію.