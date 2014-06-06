Турчинов підписав закон про заборону забирати житло за валютні кредити

В.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов підписав Закон «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі парламенту.

Як повідомляв УНІАН відповідний закон Верховна Рада ухвалила 3 червня.

Ним запроваджується мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті

За це рішення проголосував 241 народний депутат із 301 зареєстрованого у сесійній залі.

Як зазначив один із авторів законопроекту, позафракційний народний депутат Микола Рудьковський, передбачається, що протягом дії закону не може бути примусово стягнуте (відчужене без згоди власника) нерухоме майно, яке вважається предметом застави згідно зі статтею 4 Закону «Про заставу» та/або предметом іпотеки згідно зі статтею 5 Закону «Про іпотеку», якщо таке майно виступає як забезпечення зобов’язань громадянина України (позичальника або майнового поручителя) за споживчими кредитами, наданих йому кредитними установами – резидентами України в іноземній валюті.

Таке нерухоме житлове майно у випадку прийняття такого майна в експлуатацію має бути основним місцем проживання позичальника або майнового поручителя, або у випадку, якщо таке майно є об'єктом незавершеного будівництва.

Крім того, у позичальника або майнового поручителя у власності не має знаходитися іншого нерухомого житлового майна.

Нерухоме житлове майно має також бути: для квартири - не більше 130 кв. м, для житлового будинку - не більше 250 кв. м.

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Не може бути примусово стягнуте (відчужене без згоди власника) інше майно (майнові права), яке відповідно до законодавства або кредитного договору підлягають стягненню з позичальника, зазначеного у пункті «а» цієї статті, при недостатності коштів, одержаних стягувачем від реалізації (переоцінки) предмета застави (іпотеки).

Кредитна установа не може уступити (продати, передати) заборгованість або борг, визначений у пункті «а» цього пункту, на користь (у власність) іншої особи.

Впродовж двох тижнів від дня набрання чинності цим законом Кабінет міністрів за погодженням з Національним банком України має подати на розгляд Верховної Ради проект закону, який врегульовує питання, зазначені в цьому закону.

Нацбанк має привести свої нормативні акти у відповідність до норм цього закону і здійснює належні заходи як кредитор останньої інстанції для підтримки адекватного рівня платоспроможності банків, які підпадають під дію цього закону як кредитори.

Закон набирає чинності з дати офіційного оприлюднення і втрачає чинність від дати набрання чинності законом, який врегульовує питання непогашення, вираженої в іноземній валюті, порядку погашення (урахування) курсової різниці, що виникає у бухгалтерському та/або податковому обліку кредиторів і позичальників, а також порядок списання пені та штрафів, які нараховуються (були нараховані) на таку основну суму заборгованості.

Протягом дії цього закону інші закони України з питань майнового забезпечення кредитів діють з урахуванням його норм.

Закон не поширюється на територію України, визнану тимчасово окупованою за законами України та/або за нормами міжнародного права.

Водночас ряд депутатів висловилися за те, що цей закон не має стосуватися, зокрема, депутатів та їхніх помічників. Погоджено було, що дія цього закону не розповсюджуватиметься на осіб, які є суб'єктами закону про протидію та запобігання корупції.